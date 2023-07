Trani | rotto l’ascensore | per famiglia con ragazza disabile calvario da quasi un mese Terzo piano

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ne ha dato notizia il tgnorba. Scrive Sante Varnavà: Dal giorno 06/07/2023 siamo bloccati in casa , dal giorno 06 abbiamo iniziato il nostro, abbiamo contattato chiunque azienda di manutenzione, avvocati, amministratori di condominio , non abbiamo risolto nulla …. o meglio abbiamo cercato di andare” oltre” per abitudine ma questa volta , abbiamo rimediato solo una lombosciatalgia. Chiedo di poter essere supportato in questa vicenda, non abbiamo ancora festeggiato il compleanno di Roberta poiché è stato impossibile uscire di casa , inoltre vediamo scorrere la bella stagione che per lei sarebbe stata evadere dalle mura di casa . Mi rivolgo a chiunque ci può dare indicazioni per poter risolvere questa situazione con urgenza , chiedo di poter intervenire subito nel bene di unae di unache non merita di vivere ...