Tragedia nel Sannio | uomo trovato senza vita in un bosco

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane è stato riprivo dinel primo pomeriggio in una zona boschiva di confine con la località Bocca della Selva sul Monte Matese, nel territorio di Cusano Mutri. Stando a una prima ricostruzione, la morte sarebbe da ricondurre ad un gesto autolesionistico. Il ragazzo, del quale ancora non si conosce l’età, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione in moto per raggiungere i boschi che dominano Cusano Mutri attraversati dalla strada provinciale che conduce nell’Alto Casertano. Una volta raggiunta un’area boschiva, il ragazzo avrebbe messo in atto il tragico gesto utilizzando una corda che aveva portato con sè. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Autorità e da parte dei Carabinieri. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.