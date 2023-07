Traffico Roma del 31-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto auto incolonnate sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castel di Decima e il raccordo ma abbiamo coda anche in uscita tra la Colombo e Spinaceto disagi dovuti anche un incidente all’altezza del raccordointenso sul raccordo dove abbiamo code a tratti tra laFiumicino e l’appia lungo la carreggiata esterna incidenterallentato in via Vittoria Colonna nei pressi del Lungotevere Prati incidente e disagi anche in via polense all’incrocio con via Massa di San Giulianoin fila su via Rinaldo D’Aquino da via Sordello Da Goito fino alla rotatoria con la Nomentana code su via Laurentina tra il raccordo in via di Vallerano in uscita dalla capitale e infine prudenza percorrendo la diramazione diSud a ...