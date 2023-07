Traffico Roma del 31-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Luceverdemetro Mattia l’ascoltointenso lungo la carreggiata esterna del raccordo dove abbiamo code a tratti tra l’ostiense e l’appia ci sono file anche in carreggiata interna tra l’anno menta e la Prenestina auto incolonnate sulla Pontina tra Spinaceto e raccordo verso la capitale nel tratto disagi anche per incidente sempre sulla Pontina si procede in coda tra la Colombo e Tor de’ Cenci verso code sulla Colombo tra Mezzocammino e malafede direzione Ostiain fila su via Rinaldo D’Aquino da via Sordello Da Goito fino alla rotatoria con la Nomentana fino alle 2 di questa notte per un evento al Teatro Brancaccio via Mecenate è chiusa altra via Merulana e via Carlo Botta prudenza in via Portuense per i rallentamenti dovuti a un incidente in prossimità di via Isacco Newton in direzione ...