Traffico Roma del 31-07-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 31 luglio 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto a causa dell’incendio di un veicolo sulla A1Napoli ci sono 6 km di coda tra Anagni e Ferentino verso Napoli in uscita dacode a tratti sulla tra Spinaceto e Castel di Decima aumentano gli spostamenti sul raccordo lungo la carreggiata esterna code a tratti tra la via del Mare la diramazioneSud rallentamenti anche tra Tiburtina e Nomentana per un incidente internet filtro alla centrale del latte e Prenestinaintenso in via di Torrevecchia rallentamenti In entrambe le direzioni e poi incidenti sulle strade della capitale attenzione ai rallentamenti in via Marconi all’incrocio con via Francesco Grimaldi disagio anche in via Tiburtina all’altezza di Piazza delle Crociate rallentamenti per incidente anche sulla Nomentana nei pressi di ...