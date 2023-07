Traffico Roma del 31-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascoltonel complesso scorrevole su gran parte della rete viaria della città metropolitana didove Al momento non sono registrati i particolari disagi alla circolazione cittadina Tuttavia sul grande raccordo anulare rallentamenti per lavori in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e abbia fuori raccordo sulla via Pontina si sta in coda per incidente tra Pomezia via Monte d’Oro in direzione del raccordo anulare in tema di lavori Questa sera dalle ore 17:30 in via Mecenate per un evento presso il Teatro Brancaccio verrà chiusa la strada tra via Merulana via Carlo Botta fino alle 2:30 di notte trasporto pubblico per i lavori serali sulla metro della linea sospeso il servizio dalla domenica al giovedì dalle ore 21 tra Anagnina e Battistini attivo un servizio bus navetta dalle ore 20:45 ...