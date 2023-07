Traffico Roma del 31-07-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 31 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

È stata inoltre attivata dal 4 luglio la Zona aControllato (ZTC) ovvero un sistema informatizzato di gestione della viabilità aeroportuale che permette a passeggeri e/o accompagnatori di ...... ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché aldi sostanze stupefacenti. Durante ... Nel grado di Maggiore ha prestato servizio presso Il Comando Generale di- Ufficio Relazioni ...Appare evidente che l'unico soggetto titolato ad intervenire per porre rimedio ai danni sia il Comune di Pozzuoli dal momento che i cedimenti sono a ridosso della strada, peraltro chiusa al. ...

Traffico Roma del 31-07-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Anche alla fine di luglio e per tutto il mese di agosto restano attivi tanti cantieri in città. Ecco quali sono e quali conseguenze hanno sulla viabilità ...Li hanno dovuti fermare usando lo spray al peperoncino. Loro, i due pusher, erano ormai “partiti in quarta”: calci e pugni contro i poliziotti, per cercare di sgusciare ed evitare i controlli che avre ...