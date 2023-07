Traffico Roma del 31-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) LuceverdeMary trovati all’ascolto si sta in coda sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente avvenuto tra l’uscita Ardeatina e Tuscolana ripercussioni sulla diramazionesud dove siete in coda tra Torrenova e l’ingresso con il raccordo stesso sempre in carreggiata esterna si rallenta per incidente tra le uscite Trionfale e Casal del Marmo in centro o la polizia locale segnala incidente in Piazza di Porta Capena con rallentamenti all’altezza di via di San Gregorio rallentamenti persul tratto Urbano della A24 tra l’uscita di via Filippo Fiorentini e la tangenzialeintenso in via di Torrevecchia & via della Magliana sulla Pontina si rallenta per incidente tra Spinaceto il raccordo anulare direzione Eur è questa sera dalle ore 17:30 in via Mecenate per un evento ...