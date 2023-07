Traffico Roma del 31-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda per incidente sul tratto Urbano della A24 tra l’uscita di Tor Cervara e via Filippo Fiorentini direzione tangenziale sul Raccordo Anulare rallentamenti e code pere anche lavori in carreggiata interna tra l’uscita e Casilina è quella per laFiumicino sulla carreggiata esterna coda per incidente tra l’uscita e Casilina e Tiburtina sulla via Cassia coda per incidente in prossimità di Tomba di Nerone aNord trafficata La Flaminia tra Grottarossa i due punti sulla tangenziale coda pertra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione stadio trafficato il ponte della Magliana direzione Laurentinaintenso lungo via Appia n zona Capannelle tra Colli Albani a Piazza Re di...