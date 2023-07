Traffico Roma del 31-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto partiamo con il grande raccordo anulare in carreggiata interna code pere per incidente tra le uscite Casilina e per laFiumicino in carreggiata esterna e rallentamenti pertra le uscite Pontina e Tiburtina aNord è trafficata la Flaminia tra Grottarossa e Due Ponti sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra l’uscita di via Filippo Fiorentini la tangenziale e sulla tangenziale si sta in coda pertra l’uscita di San Lorenzo e viale Castrense direzione San Giovanni in centro trafficata via Cristoforo Colombo tra viale Carlo Levi Viale America direzione Ostienserallentato sulla via Aurelia tra via della Stazione Aurelia è la circonvallazione Aurelia fuori raccordo ...