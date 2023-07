Torna il gran caldo sull' Italia | mercoledì 2 agosto due città da bollino rosso

(Di lunedì 31 luglio 2023) Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Sta perre il. Se per oggi e domani il bollettino del ministero della Salute non riporta nessunada- verde (livello di allerta zero) e giallo (livello 1) sono i colori che prevalgono, l'allerta massima (livello 3) torneràin due dei 27 capoluoghi monitorati: Cagliari e Campobasso. In queste due, ilè arancione (livello 2) già oggi e domani. Leverde sono oggi 14 (Bari, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo), mentre sono 11 i capoluoghi ...

... come anticipatoa 36 ore settimanali ovvero 7 ore e 12 minuti su cinque giorni in linea con ... Il risultato al 30 giugno ( - 230 mila euro) è dovuto a invece inparte al metodo di calcolo ...Primi punti per l'Alpine dopo due GP Per la prima volta dalPremio d'Austria, l' Alpinein zona punti grazie all' ottavo posto di Esteban Ocon , protagonista di un'ottima prestazione a Spa - Francorchamps nel weekend valevole per ilPremio del ...Il 2 agosto allerta massima per Cagliari e Campobasso, oggi e domani prevalgono verde e giallo Sta per tornare ilcaldo sull'Italia. Se per oggi e domani il bollettino del ministero della Salute non riporta nessuna città da bollino rosso - verde (livello di allerta zero) e giallo (livello 1) sono i colori ...

AL GRAN PREMIO DEL BELGIO, ESTEBAN TORNA IN ZONA ... Media Renault Italia

Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Sta per tornare il gran caldo sull'Italia. Se per oggi e domani il bollettino del ministero della Salute non riporta nessuna città da bollino rosso - verde (livell ...Fruit & Salad on the Beach torna in Campania. L’importante campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura, promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agritalia, Arcadia, ...