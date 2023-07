Torna Domenica al Museo | il 6 agosto ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali Elenco aggiornato

6 agosto 2023, primadel mese,la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Tra queste l' Area Sacra di Largo ......in questo fine settimana il Rimini Summer Pride, tra incontri, serata di festa e la tradizionale parata sul lungomare con i carri che quest'anno si sposta dal sabato alla. 'Su diritti ...Fissata la data dell'edizione 2023 del festival di musica indipendente Facciamo rumore in memoria di Giò, che tornerà dal vivo a Ornavasso. Sarà6 Agosto , ospitato nello spazio verde offerto dal ristorante Lago delle rose. L'orario sarà dunque quello di un mattinée, con apertura festa alle 13. I concerti inizieranno dalle 14 per ...

Il 6 agosto torna la Domenica gratuita al museo – Direzione ... Direzione generale Musei

Gian Carlo Minardi (Presidente Formula Imola): “L’Historic Minardi Day taglia il traguardo della settima edizione e l’interessa è in costante crescita. Manca ormai meno di un mese e tutta la squadra ...L'iniziativa viene proposta come ogni mese dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali ...