Torino | stanza dell' ascolto in ospedale per le donne incinte che pensano all' aborto

(Di lunedì 31 luglio 2023) All'Sant'Anna diapre unaper chi pensa all'. Questo spazio, dicono i promotori, servirà ad offrire ...

All'Ospedale Sant'Anna diapre unadell'ascolto per chi pensa all'aborto. Questo spazio, dicono i promotori, servirà ad offrire ...Verrà introdotta all'ospedale Sant'Anna, con una convenzione firmata con un'associazione antiabortista di ispirazione ...I numeri dellaborto in Italia leggi tutto TI POTREBBE INTERESSARE

Al Sant'Anna di Torino stanza di ascolto per chi pensa all'aborto Agenzia ANSA

Nasce al Sant’Anna di Torino – primo ospedale d’Italia per numero di parti e primo in Piemonte per il numero di aborti (6.590 nuovi nati nel 2022, circa 2.500 interruzioni di gravidanza l’anno – la “s ...Verrà introdotta all'ospedale sant'Anna, con una convenzione firmata con un'associazione antiabortista di ispirazione cattolica ...