Torino | stanza dell’ascolto in ospedale per le donne incinta che pensano all’aborto

(Di lunedì 31 luglio 2023) All’Sant’Anna diapre unaper chi pensa. Questo spazio, dicono i promotori, servirà ad offrire un supporto concreto e vicinanza alle, “contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza“. La mossa torna a innescare il fuoco della polemica tra chi la ritiene l’ennesima mossa del governo a favore dei movimenti antiabortisti e chi invece la difende, sostenendo che a beneficiarne saranno le future mamme. Critiche accentuate dalle dichiarazioni all’agenzia Dire di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità in cui dichiara “Ho lottato per la 194 e ancora oggi la difendo” ma allo stesso tempo aggiunge che “il vero diritto delle ...

Gli antiabortisti, appoggiati da Fratelli d'Italia , hanno ottenuto l'apertura di ' unadell'ascolto ' all' ospedale Sant'Anna di. Si tratta, stando a quanto annunciato, di uno spazio rivolto alle donne che vogliono abortire con lo scopo di 'far superare le cause che ...Sta facendo discutere la nascita di unad'ascolto all'interno dell'ospedale Sant'Anna di, pensata per le donne in gravidanza che stanno considerando di abortire . Per il nosocomio e i partiti di maggioranza del Governo Meloni ...Dietro alla presunta "per l'ascolto" che vogliono far nascere all'ospedale Sant'Anna diinsieme alle associazioni antiabortiste con cui vanno a braccetto, c'è infatti la cattiveria di ...

La "stanza d'ascolto" a Torino per donne in gravidanza. L'attacco choc della sinistra ilGiornale.it

Gli antiabortisti, appoggiati da Fratelli d’Italia, hanno ottenuto l’apertura di “una stanza dell’ascolto” all’ospedale Sant’Anna di Torino. Si tratta, stando a quanto annunciato, di uno spazio rivolt ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Un altro attacco alle donne, alla loro dignità e libertà di scelta: Fratelli d’Italia, tramite i movimenti pro vita, si inventa al Sant'Anna di Torino una ‘stanza d’ascolt ...