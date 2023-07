Torino | stanza dell' ascolto in ospedale per le donne incinta che pensano all' aborto

I numeri dellaborto in Italia leggi tutto TI POTREBBE INTERESSAREAll'Ospedale Sant'Anna diapre unadell'ascolto per chi pensa all'aborto. Questo spazio, dicono i promotori, servirà ad offrire ...Gli antiabortisti, appoggiati da Fratelli d'Italia , hanno ottenuto l'apertura di ' unadell'ascolto ' all' ospedale Sant'Anna di. Si tratta, stando a quanto annunciato, di uno spazio rivolto alle donne che vogliono abortire con lo scopo di 'far superare le cause che ...

Al Sant'Anna di Torino stanza di ascolto per chi pensa all'aborto Agenzia ANSA

L'obiettivo è far incontrare le future mamme con i volontari del Movimento per la Vita che proveranno ad aiutarle a superare le cause che potrebbero indurle all'interruzione di gravidanza. "Inaccettab ...Una stanza dove provare “far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza” alle donne che vogliono abortire ...