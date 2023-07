Torino | Ricci non è in vendita | ma la Lazio non molla

(Di lunedì 31 luglio 2023) Continua il pressing dellaalper Samuele, ma il dt Vignati spiega: «Non abbiamo bisogno di vendere» Ilfa muro con laper Samuele. Il centrocampista granata sarebbe il sostituto indicato dai biancocelesti per Milinkovic-Savic, ma il Toro al momento non è interessato a vendere e le offerte laziali al momento non soddisfano Cairo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore tecnico dei granata, Vignati, avrebbe così commentato: «La sua situazione è molto semplice, è normale che sia attenzionato: è un ragazzo top, è giovane, è nel giro della Nazionale ed è normale che ci sia attenzione dei club. Per fortuna il presidente non ha bisogno di vendere per forza i giocatori». Nei prossimi giorni atteso un nuovo contatto tra le due parti.

Seppur diversi, la Lazio ha individuato in Samuele Ricci il possibile erede di Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita. Al momento, però, Cairo ha ritenuto troppo basse le proposte dei ...In serata ci sarà l'incontro tra il presidente e l'allenatore biancoceleste: un confronto divenuto necessario per provare a superare le tensioni delle ultime settimane. Le idee diverse sul mercato il ...