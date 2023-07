Torino-Mazzocchi | nuovi contatti

(Di lunedì 31 luglio 2023)tra i dirigenti dee quelli della Salernitana per Pasquale: il terzino era già stato seguito in passato...

Commenta per primo Nuovi contatti tra i dirigenti dee quelli della Salernitana per Pasquale: il terzino era già stato seguito in passato dalla società granata e ora le parti sono al lavoro per trovare un'intesa definitiva. Ivan Juric ...Poi sarà caccia al vice Theo Hernandez: Calafiori, Pellegrini ei nomi sul taccuino 20:15 ... 19:48 30 Luglio Milan e, porta chiusa per VelizIl presidente del Rosario Central chiude all'...Commenta per primo È sfida tra Milan eper Pasqualedella Salernitana. i rossoneri vorrebbero portarlo a Milanello per fare di lui il vice di Theo Hernandez.

Milan, sfida col Torino per Mazzocchi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Nuovi contatti tra i dirigenti de Torino e quelli della Salernitana per Pasquale Mazzocchi: il terzino era già stato seguito in passato dalla società granata e ora le parti sono al lavoro per trovare ...Al Torino serve un terzino sinistro di piede mancino e già nello scorso campionato mancava perché Aina, andato via a parametro zero, e Lazaro, non riscattato dall’Inter, ...