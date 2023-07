Torino | il West Ham aspetta il rilancio per Vlasic

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le ultime sulla trattativa traHam eper il ritorno in granata di Nikola. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe in una fase di attesa la trattativa tra ilHam ed ilper il cartellino di Nikola. Il centrocampista croato, dopo il prestito dell’ultima stagione, ha espresso la volontà di tornare in Serie A. Il club inglese sarebbe disposto a farlo partire, ma questa volta solo a titolo definitivo. Il club granata dovrà quindi alzare la proposta per avvicinarsi ai 15 milioni di euro richiesti dagli inglesi.

la Juventus si è fatta avanti con Lukaku per chiedergli la disponibilità a trasferirsi a. L'... dopo l'uscita di Arthur continuano i dialoghi con il West Ham per Zakaria, gli Hammers però non si ...Trovare un accordo con il West Ham per Vlasic sarebbe fondamentale perché il Torino ha bisogno di giocare di qualità, capaci con una singola giocata di risolvere le partite. Il croato l'anno scorso ...Scamacca del West Ham è l'alternativa. Siamo a metà strada di un mercato dove poche squadre danno ... Il Torino prende Radonji dall'Olympique Marsiglia.

