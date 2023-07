Torino | gli antiabortisti con l’appoggio di Fdi aprono “una stanza dell’ascolto” in ospedale per fermare le interruzioni di gravidanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gli, appoggiati da Fratelli d’Italia, hanno ottenuto l’apertura di “una” all’Sant’Anna di. Si tratta, stando a quanto annunciato, di uno spazio rivolto alle donne che vogliono abortire con lo scopo di “far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della”. Lì cercheranno di incontrarle e fare loro cambiare idea. Il progetto è nato da una convenzione tra l’azienda ospedaliero-universitaria “Città della Salute e della Scienza di” e la Federazione dei Movimenti per la Vita (FederviPa). Ed è stato appoggiato e sostenuto dall’assessore alle Politiche sociali del Piemonte Maurizio Marrone (Fdi), lo stesso che ad aprile 2022 divenne famoso per aver stanziato 400mila euro per le associazioni ...