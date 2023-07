Torino | cos’è la stanza anti-aborto inaugurata all’ospedale Sant’Anna

(Di lunedì 31 luglio 2023)diarriva unaper le donne che hanno intenzione di abortire per spingerle a «superare le cause» che le hanno portate a prendere questa decisione. Si tratta di una convenzione firmata dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento Per La Vita. Quest’ultima ha presentato il progetto come un’iniziativa finalizzata a «fornire supporto e ascolto a donne gestche ne abbiano necessità o che si sentono costrette a ricorrere all’interruzione di gravidanza per mancanza di aiuti». L’assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), si dice soddisfatto della convenzione: «Ogni volta che una donna abortisce perché si è sentita abbandonata di fronte alla sfida della maternità siamo di fronte a una drammatica sconfitta ...

