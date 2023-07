Torino | all’ospedale Sant’Anna una «stanza dell’ascolto» per dissuadere le donne che vogliono abortire

Roma, 31 lug. " "La stanza dell'ascolto apertaSant' Anna dirappresenta un'ennesima evidente forzatura da parte dell'assessore regionale Marrone. Da questo punto di vista verificheremo cosa prevede la convenzione sottoscritta ...Sant'Anna dic'è una stanza pensata per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla ...... è stato accompagnato dai carabinieri e dai sanitari... Proteste davanti'Inps di Napoli FOTOGALLERY ©Ansa Continua ... La prima provincia del Nord in top 10 è. A livello regionale ...

Gli antiabortisti all'ospedale di Torino: una stanza di ascolto per le ... L'Espresso