Tom Cruise collaborerà nuovamente con Christopher McQuarrie per realizzare un film vietato ai minori

sembra sia pronto a essere diretto da Christopher McQuarrie in un film vietato ai minori , collaborando nuovamente con il regista. Nel 2020 il filmmaker aveva svelato che aveva intenzione ...Se il nuovo Mission: Impossible arranca (ma comunque, nel momento in cui scrivo, è arrivato a 370 milioni di dollari di incasso globale; e non si può certo dire chenon sia il principale "...Il lungometraggio, interpretato dae Nicole Kidman, è la storia di due immigrati irlandesi in cerca di fortuna in America nel 1890. Poi nel 2013, Hollywood è tornata sempre da queste parti ...

Tom Cruise, il video che racconta le acrobazie più incredibili in Mission: Impossible WIRED Italia

Il regista Christopher McQuarrie ha condiviso un aggiornamento sul film vietato ai minori che vuole realizzare con Tom Cruise.Giunta al settimo capitolo, la saga di Ethan Hunt continua il suo discorso sulla contemporaneità in maniera lucidissma ...