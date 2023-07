Tiro con l’arco | Mondiali 2023 | la squadra italiana maschile vuole dimenticare la delusione di Tokyo 2020

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’appuntamento clou delè ormai alle porte per l’Italia delcon, che si appresta ad affrontare da domani (fino a domenica 6 agosto) i Campionatidi Berlino qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questa edizione della rassegna iridata assume dunque un valore speciale, mettendo in palio i primi pass a cinque cerchi ufficiali. Il movimento azzurro andrà a caccia di una grande impresa nella capitale tedesca: salire sul podio con i terzetti del ricurvo e blindare così il contingente massimo per le prossime Olimpiadi al primo tentativo utile. Per il momento il Bel Paese si è garantito solo la certezza di una quota individuale femminile (grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei), mentre tra gli uomini è ancora a secco. Grande attesa dunque per la...

Sport'n'Roll trasformerà la località costiera in una grande arena sportiva: si va dal calcio alla boxe, dall'arco alla danza, dalla ginnastica ritmica e artistica al parkour, dal ciclismo ...... " Veramente una beffa, poiché per 75 minuti, fino all'1 - 1, che è arrivato sul loro unicoin ... dice in conclusione: " Arrivo in sostituzione di Moumini Sare (capocannoniere amaranto16 reti,...... tra cui i tuffi sui tappetiacqua saponata, le gare di abilità di "puzzle", la prova di forza del "alla fune" e lo sfrenato duello finale del "ciambellone". La giuria dell'evento ha ...

Tiro con l'arco, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio a Berlino. Fondamentale salire sul podio OA Sport

Dal 3 al 6 agosto quattro giorni di sport, birra e musica animeranno la località costiera Tarquinia Lido (VT) è pronta a ospitare dal 3 al 6 agosto Sport’n’Roll e Fermento, per quattro giorni di diver ...Scattano domani, martedì 1 agosto, i Campionati Mondiali di tiro con l’arco di Berlino (Ger) in cui saranno in palio anche i pass a squadre per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le carte verranno asse ...