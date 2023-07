Tiro con l’arco | Mondiali 2023 | i pass olimpici in palio a Berlino Fondamentale salire sul podio

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il momento tanto atteso è ormai arrivato. Domani prenderanno il via i Campionatidicon, previsti da martedì 1 a domenica 6 agosto tra l’Olympiapark e l’Olympischer Platz (sede delle finali) di. L’edizione n.53 della rassegna iridata avrà un peso specifico notevole anche in ottica qualificazione olimpica, perché assegnerà i primiufficiali per Parigi 2024. Tutti i terzetti medagliati nelle prove a squadre di ricurvo (sia al maschile che al femminile) staccheranno infatti il biglietto per la capitale francese, consentendo al rispettivo Paese di schierare tre atleti anche nella gara individuale dei Giochi. La Francia padrona di casa è già certa di poter contare sul contingente massimo (6 arcieri, 3 per genere), ma in occasione del Mondiale ...