Tiro a volo | i convocati dell’Italia nel trap per i Mondiali | c’è Jessica Rossi | assente De Filippis

(Di lunedì 31 luglio 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati2023 di, che si disputeranno a Baku dal 14 al 24 agosto. La capitale azera sarà teatro di una rassegna iridata estremamente importante in chiave qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, con l’Italia pronta a dare la caccia ai pass che ancora mancano all’appello. A poco più di due settimane dall’inizio della manifestazione, la FITAV ha comunicato quest’oggi le scelte definitive del Commissario Tecnico Marco Conti per quanto riguarda la squadra azzurra di. In campo femminilee Silvana Stanco verranno affiancate da Maria Lucia Palmitessa, che ha conquistato il terzo e ultimo posto da titolare in seguito alle ultime selezioni interne andate in scena proprio durante il raduno di ...