Tiago Pinto nervoso al telefono | c' entra il mercato della Roma? 

Sono giorni difficili quelli di. Il mercato degli attaccanti stenta a decollare e il dirigente si divide tra la squadra e il cellulare. Il video, realizzato dal nostro inviato, immortala il portoghese mentre passeggia ...Passa il tempo, ma José Mourinho e la Roma attendono ancora rinforzi dal mercato. Il tecnico portoghese non vuole più aspettare e ha richiesto adi accelerare i tempi . Le notizie che arrivano, però, non sono confortanti. L' Inter si è fatta sotto per Scamacca , mentre il PSG sta frenando la trattativa che porta a Renato Sanches . ...C'è da battere la forte concorrenza della Roma sul giocatore - che ha già un accordo totale con il club capitolino - conche ha programmato un viaggio a Londra per questa settimana per ...

Mentre la Roma continua ad allenarsi in Portogallo, Tiago Pinto lavora sul mercato giallorosso, ancora a caccia di una punta per accontentare Mourinho.L'allenatore portoghese non è per niente soddisfatto della campagna di rafforzamento della squadra e del lavoro di Tiago Pinto. L'obbiettivo numero uno per l'attacco è sempre Morata ...