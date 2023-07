Thuram si presenta | ' Io e Lukaku siamo diversi' Poi la promessa ai tifosi

(Di lunedì 31 luglio 2023) ... in attesa delle risposte del campo,si èto ainerazzurri in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport. 'Ho trovato una grande squadra' ha sottolineato. Per quanto ...

Per quanto riguarda il ruolo,ha voluto specificare 'Ho sempre fatto l'esterno ma nella scorsa stagione ho giocato da centravanti'; una dichiarazione importante per Inzaghi e la sua idea di ...Sicon la specialità della casa: inserimento perfetto e gol di testa. Il suo primo gol in ... Preferito a, continua a non convincere. Fino a quando Inzaghi continuerà a dargli fiducia ...... poi un rimpallo che vede protagonistalo mette in condizione di calciare da due metri dalla ... Cuadrado - Una finestra finalmente aperta in una stanza chearia viziata. Se Dumfries non ...

Thuram si presenta: "Io e Lukaku siamo diversi". Poi la promessa ai ... CalcioMercato.it

Le parole del nuovo acquisto dell'Inter Thuram che vuole sostituire degnamente Romelu Lukaku dopo il suo addio ...L'Inter, in questa sessione di mercato, ha acuistato Thuram; l'attaccante si è voluto presentare con una promessa importante ...