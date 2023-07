The Disrupter

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una superstar non più di primo pelo ma sempre giovane, un 37enne di origini pakistane e indiane ma essendo nato negli Stati Uniti un americano a pieno titolo. Sto parlando di Mustafa Ali, vero nome Adeel Alam, che è al suo secondo stint in carriera ad NXT. La sua carriera iniziata nel 2003 nel mondo Indy per poi arrivare ben 13 anni dopo in WWE non è mai stata costellata di tanti successi ma lo ha reso inconfondibile per il suo stile di lotta “high-flying”, molto tecnico e rapido senza ombra di dubbio. La sua 450° Splash è una mossa che lo rende se stesso in maniera unica. Ha iniziato subito a 205 Live, NXT, insomma nella divisione dei Cruiserweight per poi arrivare nel main roster nel brand di SmackDown (nel 2019) dove ha iniziato ad avere tanti bassi e pochi alti. Poi anche il suo ingresso nella Retribution, poteva essere la svolta della sua carriera ma tutti noi sappiamo ...