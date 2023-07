Testaccio – Muore la moglie | il marito la veglia per 4 giorni

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una donna di 69 anni, italiana, è morta quattrofa aprobabilmente per un malore. L’anziano, affetto da demenza senile, è rimasto seduto vicino al corpo dellasenza capire e senza chiamare i soccorsi. I vicini di casa, messi in allarme dall’odore nauseabondo del corpo in decomposizione, hanno avvertito i carabinieri che sono intervenuti sabato scorso nell’appartamento di Piazzascoprendo il dramma.

