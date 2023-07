Terrasini | 60enne perde RDC e minaccia di incendiare il Municipio con la benzina | il sindaco | Aveva rifiutato diversi lavori

Un uomo, identificato come un disoccupato, si è presentato in mattinata nel comune diper lamentarsi che gli avrebbero tolto da oggi il Reddito di Cittadinanza. Il primo cittadino ...L'uomo, disoccupato, è stato fermato dopo che il sindaco della cittadina di, Giosuè Maniaci, ha chiamato i carabinieri. Ilaveva con sè un contenitore con della benzina e avrebbe ...E' accaduto a(Palermo). L'uomo ha fatto irruzione nella stanza del sindaco e ha gettato ... Il, fermato in tempo, è stato portato via in ambulanza. 'Sono stati attimi di paura e di ...

Terrasini (Palermo), perde Rdc: fa irruzione nella stanza del sindaco e minaccia di dare fuoco TGCOM

Un 60enne di Terrasini, provincia di Palermo, ha minacciato di dare fuoco all'ufficio del sindaco dopo aver perso il reddito di cittadinanza ...Un uomo di 60 anni, dopo avere saputo di avere perso il reddito di cittadinanza, ha cosparso di benzina la stanza del sindaco.