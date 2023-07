Terracina | carta acquisti “Dedicata a te” | come ritirarla

(Di lunedì 31 luglio 2023)– In merito allaa te” l’Amministrazione comunica che nei prossimi giorni arriverà ai beneficiari individuati dall’Inps, una comunicazione a mezzo lettera ordinaria dal Comune di, con la quale verranno fornite le modalità di ritiro dellapresso gli Uffici di Poste Italiane s.p.a. Per effettuare il ritiro dellaè necessario presentare la comunicazione ricevuta alle Poste. Qualora, entro la data del 23 agosto 2023 non sia pervenuta alcuna comunicazione, coloro i quali ritengano di avere i requisiti, potranno chiedere informazioni nei seguenti orari di ricevimento presso il Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastico: Lunedì, Mercoledì ore 11,00 – 13,30 Giovedì ore 16,00 – 17,30 Il Faro online, il ...

Nei comuni di Roma (Ostia),, Sperlonga, Minturno, San Felice Circeo sono ancora tante le ... E' il caso, ad esempio, delladei valori delle Secche di Tor Paterno a largo di Ostia, un ...... sfilata dei vestitini di(partenza da Piazza Torretta " 9 settembre " ore 17.00); 40° ... Per il tema Terme , i tour Bagnoli (partenza: Via" arrivo: Via) e Terme di Agnano (...... ma al tempo stesso individuava già allora nel valore del territorio lada giocare per lo ...IGT LAZIO MERLOT/CESANESE MERLOT 85% VINI ROSSI SECCHI TRANQUILLI IGP E DOP B.go Vodice "...

Balena avvistata tra Ponza e Terracina: 'Una piccola regina' Repubblica TV

Il report di Legambiente fa il punto su quanto di positivo o negativo accade sulla costa. Sacchi: "Le nostre spiagge vanno preservate" ...Il dossier del 2023, che analizza lo stato di salute delle coste. La regione è terza in Italia per il consumo di suolo lungo la costa ...