Terra Amara anticipazioni | un incendio distrugge tutto Cukurova sotto choc

(Di lunedì 31 luglio 2023) Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di. Leci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno dei grandi colpi di scena. Prima della approdo in prima serata, che con ogni probabilità avverrà di domenica sera a partire da settembre, i telespettatori dovranno prepararsi ad un nuovo dramma per Zuleyha e

Nuovo appuntamento oggi lunedì 31 luglio 2023 con la soap turcaed il suo episodio 336 . Nella puntata odierna Yilmaz non ha ancora affrontato con sua moglie la questione della paternità di Adnan. E dopo un confronto con Behice, Mujgan decide di

La puntata diin onda l'1 agosto 2023 vedrà Demir e Hunkar che, grazie alla loro rappacificazione, si recano insieme in ospedale per ricondurre a casa il piccolo Adnan ormai fuori pericolo . Quando ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 30 luglio al 4 agosto

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 31 luglio alle 14:10 circa su Canale 5. Terra Amara torna domani, lunedì 31 luglio 2023 alle 14:10 circa su Canale 5. Qui troveret ...Le anticipazioni di Terra Amara nella settimana 7-13 agosto 2023 rivelano che Zuleyha deciderà di chiudere con Demir e lo vorrà fuori dalla sua vita dopo il tremendo gesto legato al piccolo Adnan.