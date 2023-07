Terra Amara Anticipazioni Puntata 1° agosto 2023 | Zuleyha furibonda!

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 luglio 2023)è una soap opera turca che racconta la storia d’amore tra Demir e Yilmaz, due ragazzi che hanno un importante traguardo da portare a termine: riappacificare le rispettive famiglie, Yaman e Yilmaz. Tuttavia, la situazione è diventata sempre pidelladidel 1°Ledell’episodio diche andrà in onda domani alle 14:10 su Canale 5 rivelano cheè una furia cieca: ce l’ha sia con Demir che con Yilmaz! Hunkar e Fekeli cercano di organizzare un incontro affinché le loro famiglie possano riappacificarsi, ma le cose non vanno come previsto. Infatti, èa mandare a monte il tentativo, ...