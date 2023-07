Terminata la XV edizione di ‘Marateale’

... Tommaso Marini , è andata ko nei quarti contro Hong Kong per 45 - 40 in una sfidatra ... a - 1 dal record di 11 fatto segnare nel 1949 al Cairo e nel 2011 a Catania, ultima...Si trattava della partita di ritorno del primo turno della Coppa Italia1991/1992 Piacenza - Modena -con un pareggio. Sempre con il Piacenza la prima partita ufficiale in Serie B ...... però, smorzata dalla mancata qualificazione (per la secondaconsecutiva) agli ultimi ...di altissimo livello andando a realizzare il gol del vantaggio contro l'Ucraina (partitatre a ...

Terminata l'edizione 2023 della Festa dello Sport: grande affluenza ... Torremaggiore.Com Notizie

È stata terminata dai “Fabbri nell'anima” nel pomeriggio di oggi, domenica 30 luglio 2023, l'opera realizzata nel cortile interno del Castello Malgrà, ...Contestualmente non posso non ringraziare gli operatori balneari, i pubblici esercenti e i commercianti per il senso di responsabilità con cui hanno operato nella notte loro dedicata, dotandosi anche ...