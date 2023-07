Tentato omicidio di Gustavo Bardellino | parla il legale di Giuseppe Favoccia | “Il mio cliente non c’entra niente” VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 31 luglio 2023) FORMIA – Appena avrà lasciato l’ospedale Dono Svizzero” di Formia dove da mercoledì scorso si trova ricoverato in rianimazione (per via anche di suoi antichi problemi di diabete),chiederà di essere interrogato dal Gip del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce per “spiegargli che in questa grande confusione nonproprio un bel L'articolodiildi: “Il miononTemporeale Quotidiano.