Tentacoli | la trama del film del 1977

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 31 luglio 2023)è un thriller horror deluscito dopo il successo de Lo Squalo, con unache riprende il tema dei mostri marini – nella fattispecie una piovra gigante – ma con più fantasia e spettacolarità. Al centro della storia, le indagini di Ned Turner, un giornalista che inizia a lavorare sulla sparizione di una serie di persone in una località balneare. Ladelci porta nella cittadina di Solana Beach in California dove un pescatore e un bambino spariscono nel nulla e vengono ritrovati morti, a riva, con i corpi dilaniati. Questo episodio mette in allarme la città e le autorità locali. La guardia costiera prende in carico il caso, iniziando così a perlustrare la zona e scopre altri cadaveri ridotti in condizioni spaventose. Non sono stati attaccati dagli squali, perché i corpi ...