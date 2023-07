Tenta il suicidio all’alba | le forze dell’ordine sventano l’insano gesto

Leggi su anteprima24

Dramma sfiorato, quello vissutodi oggi ad Avellino in via Ferriera, dove una donna hato di lanciarsi dal ponte. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo della polizia e soccorritori, allertati da alcuni passanti. La donna è stata affidata ai sanitari del 118, i quali l'hanno visitata per accertarsi che stesse bene. Non è la prima volta che il ponte diventa teatro di tragedie. Nemmeno le sbarre in ferro montante da qualche tempo hanno scongiurato tali gesti. Situazione sempre più drammatica ad Avellino e provincia sul tema del male di vivere, considerando i già tanti atti estremi, tra quelli riusciti e quelli, fortunatamente, sventati (leggi qui).