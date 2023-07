Tennis | Goran Ivanisevic | “Solo Djokovic e Sinner reggono il ritmo di Alcaraz Carlos può minacciare il record di Slam di Novak”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il sogno del Grandediè svanito a Wimbledon, con il serbo che ha perso la finale contro. La rivalità con lo spagnolo si può riproporre immediatamente allo US Open, ma perc’è anche un terzo giocatore che può dire la sua a New York. L’allenatore diè stato intervista dal giornata croato Sportske Novosti e ha parlato di tanti temi. Sulla nuova era del: “Il ricambio generazionale non è appena arrivato, in realtà va avanti da sei o sette anni. Prima con Medvedev, Rublev, Khachanov, Shapovalov, Auger-Aliassime, e ora cone Rune.è qui da due anni, ma Medvedev è qui da cinque o sei anni. Non sono ...