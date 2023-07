ten Hag | «Il calcio è duro | 70 partite l’anno Se non hai lo giusto stile di vita | non puoi giocare»

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, parla al Guardian delle condizioni che pone ai suoi giocatori in termini di stili di, del suo arrivo al club, della sua ammirazione per Harry Kane e altri temi. Lo United non lotta per la vetta del campionato da almeno dieci anni, ovvero dalla vittoria con Alex Ferguson in panchina. Ten Hag parla degli obiettivi del club. «Nella pre-season non dovremmo parlarne, nessuno in Premier League può farlo. Forse il City, perché negli ultimi sei anni ha vinto il titolo cinque volte. Ma qualsiasi altro club deve prima competere per le prime quattro posizioni e assicurarsi di entrarci, poi nelle prime due. Allora forsevedere come metterti in una posizione del genere». Ten Hag parla del suo arrivo allo United. Gli stili didei giocatori, gli standard, non erano quelli a cui lui ...

Contro il Borussia è partito con una formazione sperimentale. Inglesi in vantaggio con Dalot, prima di subire una doppietta di Malen, nella ripresa il pareggio di Antony ma il gol vittoria ... L'allenatore dello United Erik ha lasciato in panchina diversi titolari, come Marcus Rashford, Bruno Fernandes e il nuovo acquisto Mason Mount.

