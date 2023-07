Temptation Island | stasera la finale | ecco le coppie che sono rimaste insieme e quelle che si sono dette addio

Stasera andrà in onda l'ultima puntata di2023 . Filippo Bisciglia, dopo averci raccontato gli ultimi giorni nel resort delle due coppie rimaste in gara, ci svelerà il destino dei concorrenti un mese dopo la fine del ...Tutto pronto per l' ultima puntata di2023 in onda stasera lunedì 31 luglio come sempre su Canale 5 . La nuova edizione del reality più amato dell'estate è giunto ai titoli di coda e con stasera conosceremo l'epilogo del ...Finalmente ci siamo: lunedì 31 luglio va in onda su Canale 5 l'ultima e attesissima puntata di. Le coppie rimaste nei propri villaggi affronteranno il proprio falò di confronto , mentre quelle già uscite dal programma torneranno per scoprire come si sono evolute le loro ...

Temptation Island, finale a sorpresa con un falò anticipato: di chi si tratterà TGCOM

Daniele e Vittoria, Ale e Federico, sono le ultime coppie di Temptation Island ancora in ballo, ma questa sera scopriremo anche cosa è successo un mese dopo la fine programma di Ida Di Grazia Quella ...Nell'ultima puntata di Temptation Island, Mirko e Greta hanno sorpreso tutti uscendo insieme dalla trasmissione. Dopo il confronto con la fidanzata Perla, Mirko ha deciso di terminare la ...