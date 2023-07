Temptation Island | Mirko avvistato con la tentatrice Greta

Quando mancano poche ore alla messa in onda della sesta e ultima puntata di, in rete impazzano nuove indiscrezioni su cosa sarebbe accaduto tra Mirko e Perla dopo la fine delle registrazioni. Molti siti, infatti, in queste ore raccontano che il padre del ...Come è andata a finire tra Mirko e Greta dopoIl ragazzo è uscito da single dal falò di coppia con Perla , dopo un durissimo faccia a faccia che li ha visti scontrarsi ripetutamente senza trovare un punto di congiunzione. ...Oggi 31 luglio arriva al capolinea, il programma dell'estate per eccellenza: questa sera va in onda la sesta e ultima puntata, e Canale 5 deve correre ai ripari per non perdere ...

Mirko e Perla dopo Temptation Island non sono tornati insieme: Il padre l'ha rimossa dai social Fanpage.it

Dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island, in queste ore Mirko è stato avvistato con la tentatrice Greta ...L’ultima puntata di “Temptation Island 2023”: tutto pronto per i falò di Ale e Federico e Daniele e Vittoria Le due coppie rimaste torneranno a casa da single o si concederanno una seconda chance P e ...