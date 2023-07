Temptation Island 2023 | le coppie lasciate e chi sta insieme dopo un mese

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si conclude stasera, lunedì 31 luglio, il viaggio dei sentimenti di Canale 5 che si è imposto come programma dell'estate per eccellenza raccogliendo consensi tutte le settimane e ottenendo non pochi record sul prezioso target donne 25-54 anni (sette giorni fa 46% di share) e sulle donne giovani (penultima puntata 53.5% di share). Nell'ultima puntata dici sono stati gli ultimi due falò di confronto tra Alessia e Federico e la coppia Daniele-Vittoria. Il pubblico ha scoperto cosa è successo anche agli altri protagonisti unla fine del docu-reality narrato da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. Mirko e Perla lasciati: lui fidanzato con la tentatrice Cos'è successo un ...

Nell'ultima puntata di, l'amatissimo reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia , abbiamo assistito agli sviluppi tra Daniele e Vittoria . I due sono fidanzati da 4 anni e Daniele ha scritto ...Cosa accadrà nell'ultima puntata ditra Ale e Federico La loro è senza dubbio una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e le polemiche non si spengeranno di ...Siamo arrivati all'ultima puntata die per le due ultime coppie rimaste è arrivato il momento della verità. In partecipare Daniele ha perso le staffe quando la fidanzata si è legata al single Edoardo. Il giovane ha ...

Falò di confronto per Daniele e Vittoria di Temptation Island. Il fidanzato, dopo essere stato tradito da lei con il tentatore Edoardo, ha deciso di parlare faccia a faccia con la ragazza per chiudere ...L'ultima puntata di Temptation Island è riservata, tra gli altri alla storia di Vittoria Egidi, 32 anni, e Daniele De Bosis,33 annni. Lei voleva un figlio, lui non era sicuro, ...