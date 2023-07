Temptation Island 2023 | dove è stato registrato?

(Di lunedì 31 luglio 2023)in Sardegna presso il resort Is Morus Relais. Questa location è quella ufficiale del reality show, visto che l’abbiamo vista in ben nove delle undici edizioni del programma. Le uniche due eccezioni sono arrivate nei primi due anni di vita del dating show girati rispettivamente ad Alborea Ecolodge a Castellaneta Marina e Aeneas Landing a Gaeta. Concentriamoci ora però sul resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari. Questo luogo è immerso ne verde per momenti di intensi relax da regalare ai loro ospiti tra natura incontaminata e tutti i benefit che può regalare un soggiorno di lusso come questo. Se le camere sono meravigliose ancora più bello è l’esternosi può vedere il mare ma anche splendide piante di ...

2023 - un mese dopo: quali coppie stanno ancora insieme2023: le anticipazioni dell'ultima puntata Scopriamo insieme quali coppie di2023 stanno ...Stasera andrà in onda l'ultima puntata di2023 . Filippo Bisciglia, dopo averci raccontato gli ultimi giorni nel resort delle due coppie rimaste in gara, ci svelerà il destino dei concorrenti un mese dopo la fine del ...Tutto pronto per l' ultima puntata di2023 in onda stasera lunedì 31 luglio come sempre su Canale 5 . La nuova edizione del reality più amato dell'estate è giunto ai titoli di coda e con stasera conosceremo l'epilogo del ...

Temptation Island 2023, gli ultimi due falò e l'evoluzione delle coppie nell'ultima puntata La Gazzetta dello Sport

Temptation Island 2023 è stato registrato in Sardegna presso il resort Is Morus Relais. Questa location è quella ufficiale del reality show, visto che l’abbiamo vista in ben nove delle undici edizioni ...Scopriamo tutto su uno dei protagonisti di Temptation Island 2023: ecco curiosità su Federico e dettagli sulla sua storia con Ale.