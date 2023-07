“Temporali estivi e bufere” Addio Caronte | arriva Circe con temperature autunnali e pioggia | la data da segnare

Leggi su caffeinamagazine

Ancora caldo sull'Italia per l'anticiclone africano. Ma entro il prossimo weekend arriverà sulla Penisola il Ciclone, che trasformerà l'Estate in Autunno per qualche giorno. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo stabile quasi ovunque, grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell'alta pressione di origine sub-tropicale. Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto il meteo sarà contrassegnato da cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolatispecialmente nelle ore più calde.