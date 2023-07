Tempoaltempo Paolo Sottocorona | c' è piano e piano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Alcuni suggerimenti per tentare di prevenire le morti per colpo di calore. su Tg. La7.it - Alcuni suggerimenti per tentare di prevenire le morti per colpo di calore.

Alcuni suggerimenti per tentare di prevenire le morti per colpo di calore. Continua a leggere su Tg. La7.it - Alcuni suggerimenti per tentare di prevenire le morti per colpo di calore.Sottocorona spiega quali sono gli effetti del riscaldamento degli oceani.Fenomeni meteorologici sempre più intensi stanno sconvolgendo le nostre città e in questi giorni tra le immagini più frequenti ci sono state quelle di e normi alberi sradicati . Guardano alla ...