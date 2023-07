Ted Bundy e i serial killer più famosi del cinema

... Aileen Wuornos (già portata sul grande schermo da Charlize Theron in Monster) e. In questo film si parte dall'infanzia della Wuornos a quando, nel 1976, si trasferì in Florida alla ricerca ...Stasera, domenica 30 luglio, su Rai4 alle 21:20 va in onda- Fascino criminale , il film che racconta la storia vera del serial killer americano, autore di almeno trenta omicidi tra il 1974 e il 1978. Si chiude così il ciclo "serial killer", ...- Fascino Criminale/strong> (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John ...

Ted Bundy - Fascino criminale stasera su Rai4: cast, trama e curiosità del film sul serial killer americano Movieplayer

Prima che venisse contattato Zac Efron pare che fossero stati presi in considerazioni molti interpreti che rifiutarono il ruolo.Ted Bundy Fascino Criminale storia vera, che fine ha fatto il killer. Ted Bundy Fascino criminale è tratto da una storia vera ...