Taylor Swift | perché non è un terremoto quello causato dai suoi fan al concerto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Durante le tappe di Seattle del tour della cantante pop sono state registrate vibrazioni del terreno pari ad una magnitudo 2.3, ma si tratta di un fenomeno già visto in occasione di concerti molto affollati

Conclusione dedicata a, una delle più grandi cantautrici statunitensi. Una studio afferma che grazie agli incassi del suo tour in 5 continenti venga favorito l'innalzamento del Pil ...La prima a scriverne, negli Usa, è stata la CNN, che intervistando il sismologo Jackie Caplan - Auerbach ha riferito che durante gli show didel 22 e 23 luglio allo stadio Lumen Field di ...Sembra che gli inviti a consumare delle due cantanti cool,e Beyoncè, siano stati proprio presi alla lettera. Usa, le cantanti Taylre Beyoncè fanno tendenza Gli americani hanno ...

A Seattle in concomitanza con il concerto di Taylor Swift i sismografi hanno registrato un vero e proprio sisma di magnitudo 2.3 sulla scala Richter." I fan di Taylor Swift che hanno invaso il Lumen Field per assistere al concerto della loro beniamina - si legge in su TgCom24 - hanno causato un'attività sismica pari a un terremoto di magnitudo 2.3 ...