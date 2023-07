Tartarughe marine | record di nidi | in Italia sono già 293

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 luglio 2023) La stagione dellaficazione della Caretta caretta non ha smentito le aspettative, il periodo di deposizione delle uova terminerà tra circa quattro settimane ed è già stato superato ildiinattualmente 293 idi Caretta caretta ritrovati e messi in sicurezza lungo le spiaggene: è ildi sempre ed è un numero destinato ad aumentare nelle prossime settimane.I volontari di Legambiente e di altre organizzazioni, impegnati nelle attività di monitoraggio e sorveglianza deinell'ambito del progetto europeo Life Turtlenest, continuano a segnalare di giorno in giorno tracce di risalita di mamma tartaruga sugli arenilini. In testa alla classifica delle regioni ...