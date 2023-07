Tarquinia Lido | una carrellata di eventi in programma ad agosto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023)– Continua la super estate tarquiniese: uncoloratissimo dida vivere e da gustare vi aspetta aCittà e. Un calendario di appuntamenti che va dal teatro ai concerti, dalle degustazioni allo sport. E in più mostre d’arte e lo spettacolo pirotecnico di ferr, come da tradizione. Continuano anche per tutto il mese le note della rassegna Paesaggi dell’Arte e l’Etruria Musica Festival a musicare le magiche serate estive del centro storico. Tre glidi punta della stagione. Si inizia con Sport’n’roll e Fermento, dal 3 al 6. Quattro serate fatte di sport e musica. Tornei, concerti e un’area tutta dedicata alla degustazione ...