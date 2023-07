Tajani | italiani in Niger non corrono alcun pericolo

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Gliinsono poco meno di cento e non. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioal ...

"Gliin Niger sono poco meno di cento e non corrono alcun pericolo. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioal Tg2. ...Seguiamo costantemente gliin Niger". Lo sottolinea, in un tweet, il vicepremier e ministro degli Esteri AntonioSarebbe maturo da parte dei partitinon dire di no a nessun partito di centrodestra in ...accordo con il partito della signora Le Pen" sostiene il ministro degli Esteri Antonio

Golpe Niger, Tajani: Italia in prima linea per affrontare crisi TGCOM

"Gli italiani in Niger sono poco meno di cento e non corrono alcun pericolo. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al ...In campo, quindi, i nuovi coordinatori provinciali e il nuovo coordinatore della Grande città di Catania. Delle nove Province l’unica “in rosa” è quella di Caltanissetta nella quale è stata nominata ...